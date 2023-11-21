Вынесен приговор мужчине, который нанес 247 ножевых ранений радиоведущей Убившего радиоведущую москвича приговорили к 14 годам тюрьмы

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Суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который убил ведущую «Русского радио Вологда», нанеся ей 247 ударов ножом, сообщила прокуратура города Москвы. Уточняется, что, помимо прочего, он является фигурантом уголовного дела по статье об угрозах представителю власти. Согласно данным следствия, мужчина угрожал ножом полицейским, прибывшим на место убийства.

Установлено, что утром 3 января 2023 года Маклаков в квартире жилого дома на ул. Полины Осипенко в ходе ссоры с 34-летней возлюбленной, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес пострадавшей ножом с длиной клинка 15 см множественные ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. Согласно заключению экспертов, осужденный причинил женщине не менее 247 ударов в область шеи, туловища и конечностей, — говорится в сообщении.

Гражданским судом был также удовлетворен иск потерпевшего сотрудника полиции. Обвиняемого обязали выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей.

В Иркутской области тем временем вынесли приговор жителю, виновному в трех убийствах, изнасиловании и получении сексуальных услуг несовершеннолетнего. Мужчина проведет в тюрьме 22 года.