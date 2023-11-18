Вылет рейса Москва — Новосибирск задержали из-за пьяного пассажира

Вылет рейса DP 419 Москва — Новосибирск из аэропорта Внуково задерживается из-за пьяного пассажира, сообщил Telegram-канал Mash. 189 человек ждут, пока полиция придет и задержит дебошира.

По словам пассажиров, мужчина зашел в самолет авиакомпании «Победа» в состоянии алкогольного опьянения. Причина его неадекватного поведения — отказ пристегнуться перед вылетом.

Недавно самолет «Аэрофлота» был вынужден прервать рейс и совершить посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку. Неспокойный пассажир, которым оказался 32-летний военнослужащий-десантник, был задержан полицейскими.

В другой раз на авиарейсе Бангкок — Москва один из пассажиров напал с вилкой на попутчика. По словам самого злоумышленника, он ожидал, что раздражавший его пассажир просто исчезнет, если ткнуть его острым предметом. Бортпроводники скрутили нападавшего и надели на него в пластмассовые наручники. После того как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину передали сотрудникам полиции.