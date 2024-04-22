«Выискивал жертву»: пострадавшая в Подольске раскрыла детали нападения Полицейские высмеяли пострадавшую от нападения россиянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске молодой человек ночью 17 апреля ударил бутылкой по голове местную жительницу Алену, которая возвращалась с прогулки с собакой. В комментарии NEWS.ru девушка пояснила, что не знает нападавшего и предполагает, что он поджидал ее в засаде. Ее также возмутила реакция полицейских на заявление.

Этого мужчину я видела первый раз. Все случилось в одиннадцать часов вечера, я возвращалась с прогулки с собакой. Подходя к подъезду, я никого не заметила, думаю, он прятался в кустах и выискивал себе жертву, возможно следил. Когда я уже зашла и стала ждать лифт, заметила мужчину, а далее почувствовала сильный удар по голове, я даже подумала, что на меня обрушилась дверь. Затем я почувствовала, как меня начинает кто-то хватать и бить по голове, — рассказала Алена.

Крик девушки спугнул злоумышленника. После инцидента Алена отправилась в полицию. Правоохранители, по ее словам, посмеялись, хотя и приняли заявление.

Мы написали заявление в полицию, его приняли, но сотрудники отреагировали очень неприятно на всю ситуацию. Они шутили, смеялись и не верили мне. К сожалению, нападавшего до сих пор не нашли, — рассказала пострадавшая.

Ранее уточнялось, что девушка зафиксировала побои и собрала осколки от бутылки, которую разбили о ее голову, и передала их сотрудникам полиции. Пострадавшей 19 лет, она работает продавцом в зоомагазине.