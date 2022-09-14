Выдача прав и регистрация машин в Москве приостановлены из-за сбоя

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Москвы временно недоступны по техническим причинам, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции. Отмечается, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, — говорится в сообщении.

27 марта в подразделениях ГИБДД в Москве были приостановлены процедуры получения водительского удостоверения и регистрации транспортных средств. Сообщалось, что это связано с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД. Также стало известно, что граждане, записавшиеся на приём в этот день, будут иметь возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в любые последующие рабочие дни.