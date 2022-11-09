Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка выписалась из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбросившая годовалую дочь из окна 11-го этажа москвичка выписалась из больницы, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по столице. Девушка попала к врачам после того, как пыталась покончить с собой. Ее доставят в Следственный комитет и допросят. Девочка ранее скончалась в медучреждении.

Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий, — сообщили в ГУ СК по Москве.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. В преступлении против ребенка обвиняется мать девочки, которая после содеянного хотела покончить жизнь самоубийством. Ей помешали сотрудники службы МЧС, которые силой проникли к ней в квартиру после звонка очевидцев.

Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом. Она уточнила, что после приведения женщины в нормальное состояние следствие приступит к выяснению обстоятельств случившегося.