СКР: выбросившая годовалую дочь из окна москвичка не жалеет о содеянном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Москвы, выбросившей свою годовалую дочь из окна на 11 этаже, предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего. Свою вину женщина признала, но сожаления в содеянном не выразила, сообщается на сайте столичного главка СКР.

Следователи допросили женщину <...>, она признала свою вину. Во время проведения проверки показаний на месте, она не высказала слов сожаления о произошедшем, и сообщила следствию подробности событий того дня, — отметили в ведомстве.

Следствие намерено назначить фигурантке комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Инцидент произошел на юге столицы, в Сумском проезде, 8 ноября. После падения ребенок выжил, но некоторое время спустя скончался в больнице. Мать девочки также была госпитализирована. Выбросив ребенка, она пыталась покончить с собой. 9 ноября ее выписали из больницы, после чего доставили в СКР. Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что женщина была подавлена из-за развода.