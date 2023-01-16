Москвичи выбрали название для системы Face Pay Face Pay переименовали в Систему биометрической оплаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Система оплаты с помощью лица Face Pay получила русскоязычное название «Система биометрической оплаты», сообщается на сайте проекта «Активный гражданин». Этот вариант победил с результатом 21% голосов. Среди других вариантов были названия «Оплати улыбкой», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом» и «Облик».

Второе место занял вариант «Оплати улыбкой», набравший 19% голосов. Остальные предложения набрали 14–15%. Всего в голосовании приняли участие более 195 тысяч человек.

Автор победившего варианта сможет три года бесплатно передвигаться на московском общественном транспорте, используя систему оплаты по биометрии.

Ранее программист, специалист в области платежных систем Дмитрий Артимович в интервью NEWS.ru предупреждал, что подобные системы оплаты ненадежны по той причине, что клиент не подтверждает оплату. По его словам, было бы логично, если бы система предупреждала человека о списании средств.