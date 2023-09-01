Введение новых правил поставок газа на рынок РФ перенесли минимум на год

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Введение новых правил поставок газа на внутренний российский рынок вновь перенесли как минимум на год. Сейчас называется дата — 1 сентября 2024 года, сообщается в официальном постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 «Об утверждении правил поставки газа»... Слова «с 1 сентября 2023 года» заменить словами «с 1 сентября 2024 года», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что экспортный терминал в российском порту Тамань прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры из-за угрозы атак беспилотников. Собеседники агентства заявили, что это решение было принято после атак беспилотников ВСУ на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. По данным Reuters, РЖД уже ограничили перевозку СУГ в этот город. Источники заявили, что на порт Тамань приходится около 7–8% всего российского экспорта СУГ в 2023 году, а также около 20% зарубежных поставок из Казахстана.