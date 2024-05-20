Второй за май сотрудник МВД в Москве покончил с собой Mash: имевший долги сотрудник ДПС покончил с собой на работе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве покончил с собой инспектор первого спецбатальона ДПС. Известно, что у мужчины были проблемы с азартными играми.

Покончившему с собой было 36 лет. На нем висел банковский долг 1,4 млн рублей. Кроме того, он задолжал одному из коллег 50 тысяч рублей, уточняет MK.RU.

Ранее в здании полиции был обнаружен труп 28-летнего прапорщика. Незадолго до этого мужчина проиграл крупную сумму денег на спортивных ставках. Чтобы откупиться, он заложил свою квартиру. Мужчина ставил на победу «Реала» в матче с «Баварией». В результате он потерял и недвижимость — игра закончилась ничьей со счетом 2:2. После матча полицейский вернулся на работу. Позже его нашли мертвым в служебной столовой. Рядом с правоохранителем лежал табельный пистолет.

9 октября был найден мертвым сотрудник полиции в здании МВД России по городу Когалыму в ХМАО. Рядом с его телом лежал пистолет. Речь идет о 31-летнем полицейском, который являлся старшиной группы тылового обеспечения. Мужчину нашли во дворе собственного дома.

С утра старшина находился на следственных действиях, после чего должен был поехать в ОВД, чтобы сдать свой пистолет, но в отделе так и не появился. На звонки полицейский также не отвечал. Сообщалось, что у мужчины был конфликт с руководителем ОВД «Карасукский» полковником Геннадием Садовским. При этом коллеги говорили, что у него не было проблем на службе и в коллективе.