22 ноября может стать в столице самым мокрым за последние 73 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале о том, что сегодня количество осадков в Москве может стать рекордным за период в 70 с лишним лет. Пока что лидером по количеству осадков остается 22 ноября 1965 года, когда выпало восемь мм осадков.

День может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, — отметил Леус.

При этом температура в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, давление упадет ниже нормы, остановившись на уровне 741 мм ртутного столба. Такой же будет и погода 23 ноября, однако утром в столице ожидается гололед, а к вечеру — гололедица.

Ранее сообщалось, что в центре, на востоке и юго-западе столицы наблюдается ледяной дождь. По словам сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дороги и пешеходные зоны превратятся в сплошное ледяное поле.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшее время Москву накроют сильные снегопады и ледяные дожди, также в городе ожидается гололед. В связи с этим он призвал максимально внимательно следить за дорогой, причем не только за рулем автомобиля, но и на пешеходных зонах.