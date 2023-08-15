Вторая российская гигафабрика по выпуску аккумуляторов появится в Москве Росатом построит вторую в РФ гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росатом намерен построить в Москве вторую в России гигафабрику по выпуску литий-ионных аккумуляторов, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 14 августа. Как пишут «Ведомости», первая строится в Калининградской области.

Мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились — спасибо Сергею Семеновичу [Собянину] — о создании аналогичного завода, — сказал Лихачев.

Соглашение с Москвой будет подписано «в ближайшее время», условия досогласовываются, отметил он.

Источник газеты, знакомый с проектом, уточнил, что второй завод планируется построить в Новой Москве. Предприятие будет выпускать аккумуляторы для электробусов и автомобилей «Атом».

На той же встрече с президентом глава Росатома заявил, что госкорпорация выполнит все взятые на себя обязательства по гособоронзаказу на 2023 год. Он отметил, что первое полугодие пройдено уверенно и позитивные тенденции сохраняются.

Помимо этого, после приобретения Буденовского месторождения урана в Казахстане корпорация вышла на второе место по его запасам. Также Росатом продолжает участвовать в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции.