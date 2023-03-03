«Вся спина в крови»: появились подробности поножовщины в московской школе Поножовщину в столичной школе устроила одноклассница пострадавшего

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Подростка в московской школе ударила ножом ученица 10-го класса, сообщил источник NEWS.ru. По данным инсайдера, нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, а десятиклассница ранила его без видимой причины.

Какая-то девочка из 10-го класса пырнула ножом. Он просто шел куда-то, и она подошла и ударила его ножом, но там не очень серьезное ножевое ранение. Потом вызвали скорую, приехали две бригады: одна — психушка, а одна просто скорая. Его повели в медпункт, у него была немного спина в крови, — сообщил источник.

Пресс-служба МВД России по Москве уведомила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения.

Полиция установила, что мальчику нанесли ранение острым предметом, его госпитализировали, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в туалете московской школы № 538 во время уроков. 13-летний мальчик получил ранение лопатки якобы в ходе конфликта.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик приставал к девушке, что ей не понравилось. Тогда, как пишет канал, ученица достала перочинный нож и ударила школьника, чтобы напугать.

Другие несовершеннолетние москвичи готовили массовое самоубийство школьников 2 марта. Однако об акции узнала полиция, когда 11-летняя девочка рассказала о планах специалисту центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Она слышала разговоры, связанные с массовым суицидом, на переменах в школе, а также видела обсуждения в чатах.