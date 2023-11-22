Вставшему в одиночный пикет Шабутдинову утвердили меру пресечения Мосгорсуд утвердил содержание в СИЗО выступившему с пикетом блогеру Шабутдинову

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Блогер Аяз Шабутдинов выступил с одиночным пикетом в зале Московского городского суда, передает Telegram-канал SHOT. Инфобизнесмен присоединился к заседанию по видеосвязи с плакатом «Предприниматель». Как сообщает корреспондент РИА Новости, меру пресечения блогеру оставили без изменений — он останется в СИЗО как минимум до 26 декабря.

Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения, — сказал судья Сергей Артемов.

Шабутдинов встал с одиночным пикетом и попросил отправить его под домашний арест под залог в 15 млн рублей. Блогер сослался на тоску по семье и указал, что доля учеников, недовольных его предпринимательским курсом, составляет меньше 1%.

При этом с просьбой об освобождении Шабутдинова из СИЗО обратились около тысячи учеников, обратил внимание адвокат Никита Апаликов. Судья ознакомился с частью ходатайств.

Ранее Таганский районный суд отправил инфобизнесмена Шабутдинова в СИЗО до 26 декабря. Прокурор указывал на наличие иностранного паспорта у подследственного. Сторона защиты просила оставить мужчину под домашним арестом под залог в размере более 4 млн рублей.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.