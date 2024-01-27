В московской кальянной произошел пожар Потолок загорелся в кальянной на проспекте Вернадского в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Потолок загорелся в кальянной на проспекте Вернадского в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек, сейчас на месте работают спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Очевидец рассказал SHOT, что во время отдыха сверху начали сыпаться искры, затем потолок вспыхнул. Огонь, по словам собеседника канала, быстро перекинулся на мебель. Предварительно, закоротило проводку.

Ранее в кальянной в подмосковном Домодедово взорвалась граната. Сначала сообщалось о трех потерпевших, но затем их число достигло четырех. Одним из пострадавших при взрыве гранаты оказался студент, обучающийся на сотрудника МЧС — 21-летний мужчина получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Позднее появилось фото из помещения заведения, где произошел инцидент.

До этого в Казани произошел пожар в ресторане-отеле «Астория», расположенном напротив торгово-развлекательного центра KazanMall. На опубликованном видео можно увидеть, что огонь полностью охватил третий мансардный этаж. Всех сотрудников «Астории» эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

Также пожар произошел в ночь на 7 января в гостинице в центре Москвы. Из горящего здания эвакуировали более 360 человек.