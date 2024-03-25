Все ТРК Vegas в Москве закрыли после теракта в «Крокусе» Сеть ТРК Vegas в Москве объявила о временном закрытии комплексов 25 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все торгово-развлекательные комплексы Vegas в Москве будут закрыты в понедельник, 25 марта, сообщили представители сети ТРК во «ВКонтакте». Они поблагодарили за понимание и уточнили, что проинформируют о возобновлении работы комплексов отдельно.

Уважаемые посетители! Сегодня, 25 марта, все ТРК VEGAS временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы. Благодарим за понимание и остаемся на связи, — говорится в сообщении.

Речь идет о таких комплексах, как «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское». Владельцем данных ТРК является холдинг Crocus Group, которому также принадлежит концертный зал «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт.

Ранее глава Союза ТЦ Булат Шакиров сообщил, что правительство России и представители бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. Он отметил, что такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.

СМИ также сообщали, что россияне начали значительно реже посещать торговые центры после теракта в «Крокус Сити Холле». В среднем по России показатели посещаемости снизились на 15–20%, а в Москве — на 30–35%.