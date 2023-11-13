«Все под контролем»: депздрав Москвы ответил на новости о пробке из скорых Депздрав Москвы назвал стандартной обстановку с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологическая обстановка в столице по COVID-19, ОРВИ и пневмонии соответствует стандартному периоду сезонных заболеваний, указано в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Это произошло после появления новостей о пробке из машин скорой помощи на Волоколамском шоссе. В ведомстве уточнили, что существенного увеличения госпитализаций в городе нет.

Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям, как ОРВИ, пневмония, коронавирус, соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, — подчеркнули в департаменте.

Также ведомство сообщило, что в Москве достаточно больничных мест для приема граждан с инфекционными заболеваниями. В целом ситуация находится на контроле, резюмировали в депздраве.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что в Москве более 20 машин скорой помощи встали в пробку около инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе. По информации канала, у всех прибывших пациентов медики диагностировали симптомы пневмонии и коронавирусной инфекции. Mash также указывал, что за последние сутки в российской столице зафиксировали 243 случая COVID-19. Число заболевших коронавирусом растет во всех регионах страны. С 30 октября по 5 ноября в России были госпитализированы более пяти тысяч человек, что на треть больше, чем неделей ранее.