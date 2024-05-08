Все городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что данная мера принята из-за сильного ветра. В ведомстве указали, что ветер сохранится в городе до конца дня. Днем его порывы достигают 16 м/с, а к вечеру ожидается усиление до 20 м/с.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности: принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий; на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — говорится в сообщении.

В комплексе попросили москвичей быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них транспортные средства.

Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе погоду в Москве будет определять периферия антициклона, в течение практически всей недели будут дожди. По ее словам, дневная температура поднимется до 9–11 градусов, а в ночные часы ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Синоптик отметила, что на этом фоне в городе подрастет атмосферное давление.

После 16 мая ночные температуры будут порядка 7–10 градусов, а дневные будут достигать 15–18 градусов, добавила она. Позднякова подчеркнула, что вторая половина мая с точки зрения погоды будет более благосклонна к жителям столичного региона. По ее словам, существенных колебаний температурного режима на следующей неделе не ожидается, однако дожди будут почти каждый день.