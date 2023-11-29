Врио главы Подольска уточнил, где сбили летящий на Москву дрон Врио главы Подольска Артамонов: летевший на Москву дрон сбили около Борисовки

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины, летевшего на Москву, в районе деревни Борисовка, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Подольска Григорий Артамонов. По его словам, в результате инцидента разрушений на земле и пострадавших нет.

Сегодня утром, в районе деревни Борисовка, силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. По предварительным данным, на территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет, — написал Артамонов.

Как уточнил врио главы Подольска, на месте падения беспилотника продолжают работать экстренные службы. Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и призвал жителей сохранять спокойствие.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Московской области утром 29 ноября. По информации военного ведомства, попытку ВСУ атаковать российскую территорию пресекли в 07:30.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на побережье Ейского района Краснодарского края. По информации местных властей, разрушений на земле не зафиксировано, пострадавших также нет.