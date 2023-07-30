Временное ограничение полетов сняли в Московской воздушной зоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все ограничения на полеты в зоне Москвы и Московской области для воздушных судов сняты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, из-за временных ограничений были задержаны более 20 рейсов.

Режим снят, все входит в плановый график, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что после введения ограничений на полеты, одна часть самолетов направилась на запасные аэродромы, а другая осталась в небе в режиме ожидания. Ограничение в Московской воздушной зоне касалось любых воздушных судов.

Также сообщалось о закрытии на прилеты и вылеты аэропорта Внуково, часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. В результате ограничений там задержали 16 рейсов на прилет и четыре на вылет.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке украинских беспилотников атаковать Москву. В террористической атаке 30 июля было задействовано три беспилотных летательных аппарата. В военном ведомстве отметили, что один дрон был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Первый из них упал на башню IQ-квартала в 03:20, а в 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2».