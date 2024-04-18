«Срезал хребет»: что известно о хирурге из Киева и его жертвах в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как минимум трое пациентов обвинили нейрохирурга Юрия Аксенова в том, что он лишил их здоровья. Сам медик, приехавший в Москву из Киева, утверждает, что в любой хирургической практике могут случаться осложнения. На историю обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин, но пока Аксенов лишь свидетель по делу, заведенному против клиники, в которой он работает. Подробнее — в материале NEWS.ru.

С чем столкнулись пациенты Аксенова

Трое пациентов рассказали журналистам, что лишились здоровья после операций у нейрохирурга Юрия Аксенова. Людмила Курдюбова сообщила, что доктор должен был удалить у нее межпозвоночную грыжу, но в итоге она оказалась в реанимации и теперь носит на себе шрам длиной 35 см.

«У меня шов на спине 35 сантиметров. И вместо того чтобы удалить межпозвоночную грыжу, он взял скальпелем и срезал сверху хребет. Они не имели права вообще меня там оперировать. Они 13 лет работают без реанимации», — говорит Курдюбова.

Научный сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Владимир Березкин рассказал, что после операции оказался полностью парализован. Подвижность вернуть удалось, но теперь мужчина может работать только из дома. Профессор и бывшая оперная певица Ирина Карабулатова утверждает, что после операции цементный штифт попал в ее легкое. Врач, с ее слов, утверждает, что пациентка сама сделала дыру в хребте.

Уголовное дело в отношении клиники, где работает Аксенов, возбудили по статье о некачественном оказании услуг. Медик проходит в деле свидетелем. Сам он поясняет, что у всех хирургических операций есть риски и об этом пациентов всегда предупреждают.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему делом заинтересовался Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о работе нейрохирурга частной клиники, который мог калечить пациентов. В Сети медика называют хорошим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб.

«Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях», — заметили в СК.

Пока Аксенов проходит свидетелем по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также свою проверку начал Росздравнадзор.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом. По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций», — сообщили в ведомстве.

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press Александр Бастрыкин

Где Аксенов получал образование

Исходя из информации на странице медика на портале «Про Докторов», базовое медобразование Аксенов получил в киевском Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца. Там же он прошел ординатуру. Аспирантуру доктор прошел в Национальной медицинской академии последипломного образования им П.Л. Шупика в Киеве. Позже он повышал квалификацию в Российской медицинской академии последипломного образования и РУДН.

Из 31 отзыва на сайте только три — отрицательных. В двух из них авторы утверждают, что их родственники перестали ходить после операции. В одном случае жалоба была на то, что операция не помогла в избавлении от боли.

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