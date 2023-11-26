Вратарь хоккейной команды умер на льду перед игрой в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вратарь любительской команды по хоккею умер перед игрой на «Снегирь арене» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Сокомандники безуспешно пытались вернуть спортсмена к жизни вплоть до приезда медиков.

Во время разминки 60-летний мужчина потерял сознание и рухнул на лед. Участники группы начали звать на помощь, но врачей на арене не оказалось, тогда они вызвали скорую помощь. Прибывшая на место бригада тоже не смогла привести спортсмена в сознание, вскоре после чего медики констатировали смерть вратаря.

Ранее, 16 ноября, на 56-м году жизни умер спортивный журналист Максим Лебедев. По словам его коллеги Павла Лысенкова, корреспондент скончался во сне. Спортивной специализацией журналиста был хоккей.

До этого ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. Она скончалась в реанимации, куда была доставлена несколькими днями ранее, не приходя в сознание. Среди достижений спортсменки также титул двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону. Долгое время она оставалась единственной в мире женщиной, имевшей олимпийское золото сразу в двух видах спорта. Незадолго до этого скончался на 87-м году жизни двукратный олимпийский чемпион мира по биатлону Виктор Маматов.