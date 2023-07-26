Врач из Подмосковья заказала убийство бывшего мужа В подмосковном Пушкино врач-терапевт заказала убийство бывшего мужа

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В Подмосковье 51-летнюю сотрудницу Ашукинской городской больницы задержали за подготовку убийства бывшего мужа, передает Telegram-канал SHOT. Врач-терапевт заказала убийство бывшего супруга, который работал педиатром в той же больнице. Исполнителем оказался подставной полицейский.

Мотивом убийства было нежелание делить с супругом при разводе собственность, в том числе квартиру в подмосковном Пушкино. Перед задержанием полицейский под видом исполнителя пришел на рабочее место к женщине и показал постановочные фото с убитым экс-мужем. Также для убедительности он передал женщине мобильный телефон бывшего супруга, его портмоне и паспорт. Женщина собиралась расплатиться с заказчиком, оперативники задержали ее с поличным на рабочем месте.

В мае в Красноярске задержали 67-летнюю местную жительницу, заказавшую убийство детей ради квартиры. Исполнителю преступления она пообещала вознаграждение в 80 тысяч рублей. Женщина решила избавиться от 48-летней дочери и 45-летнего сына, желая стать единоличной владелицей недвижимости.

До этого в Барнауле 57-летняя местная жительница заказала убийство своей невестки из-за личной неприязни к ней. Исполнителю преступления она пообещала полтора миллиона рублей. Тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию, женщину задержали. Она находится под домашним арестом. На нее заведено уголовное дело.