Столичные врачи успешно удалили гвоздь из черепа пациента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве врачи НИИ СП имени Н. В. Склифосовского спасли пациента, поступившего в больницу с гвоздем в черепе, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал медучреждения. Мужчине удалили гвоздь, который располагался в опасной близости от сагиттального синуса и проникал в полость черепа на 10 см.

Как уточняет издание, врачам нужно было удалить гвоздь, не повредив синус, так как это привело бы к массивному кровотечению и летальному исходу. Кроме того, важно было не задеть во время операции мозговую ткань: гвоздь застрял в части мозга, отвечающей за речь и движения.

Медикам пришлось выпилить фрагмент кости, в которой находился гвоздь. После этого врачи вернули выпиленный фрагмент на место и закрепили его при помощи титановых пластин. Медикам удалось сохранить функциональные зоны мозга. Уже через 10 дней пациента выписали из больницы.

Подмосковные врачи ранее спасли 36-летнего мужчину, получившего множественные травмы после падения на него кирпичной стены. Операция длилась два часа. Заведующий отделением сочетанной травмы Волоколамской больницы Василий Козлов рассказал, что пациенту диагностировали переломы костей таза, лодыжки и ушиб передней брюшной стенки.