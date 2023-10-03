Подмосковные врачи спасли пятилетнюю девочку с «бумажкой» в носу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные хирурги успешно провели операцию пятилетней девочке по извлечению инородного предмета из носа, с которым та проходила две недели, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Врачи сообщили, что существовал высокий риск асфиксии, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали.

Канал пишет, что пятилетняя девочка во время игры дома вдохнула небольшую бумажку, которая в результате осталась у нее в носу. Родителям об этом она рассказывать не стала, поскольку боялась. Те сам об этом узнали, когда почуяли запах из носа дочери.

Заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова рассказала каналу, что операция проходила под общим наркозом и длилась порядка 20 минут. Инородное тело в носу несовершеннолетней было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности. Врач отметила, что две недели девочка была на грани жизни и смерти, поскольку вдох этого предмета мог привести к удушью.

Ранее в Новосибирске врачи спасли от ампутации ноги официантку, пострадавшую во время стрельбы в парке отдыха «Звезда». Муж пострадавшей рассказал, что она находится в реанимации. Мужчина намерен подать на стрелявшего в суд, чтобы добиться компенсации расходов на лечение.