Врачи рассказали, нужно ли усыплять раненого медведя из Диксона Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что медведя из Диксона усыплять не будут

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Московские врачи не будут усыплять раненого медведя из Диксона, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По ее словам, животное идет на поправку и специалисты продолжат лечить его, а сотрудники Московского зоопарка будут оказывать им поддержку.

К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов, — написала Радионова.

Также она обратилась к правительству России с просьбой оценить самоотдачу врачей и сотрудников зоопарка в связи с успешным лечением медведя.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае ищут участников нападения на животное и оценивают степень их вины.

Впервые о пострадавшем белом медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, он стал жертвой нападения браконьеров. Животное перевезли авиацией в Норильск, а после доставили экстренным рейсом в Москву.

Директор столичного зоопарка Светлана Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.

Это не первый случай, когда на Диксоне спасают белого медведя. Ранее спасенную в населенном пункте белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания. Животное отпустили с запасом рыбы, поскольку оно было сильно истощено и первое время не могло охотиться самостоятельно.

Язык медведицы был порезан, однако специалисты заверили, что он должен скоро зажить. В администрации поселка рассказали, что больше не станут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.