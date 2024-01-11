Врачи не стали извлекать у двухлетнего мальчика запчасть от отвертки В Домодедово мальчик проглотил найденную насадку от оставленной на полу отвертки

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В подмосковном Домодедово 8 января двухлетний мальчик проглотил насадку от отвертки, которую отец оставил на полу, передает MK.RU. Родители срочно обратились в поликлинику и на рентгене врачи подтвердили наличие инородного предмета в желудке рядом со входом в двенадцатиперстную кишку.

Родители заподозрили неладное, когда услышали сильный кашель сына. Сам ребенок признался, что проглотил «железяку». Из поликлиники врачи направили родителей в скорую помощь, чтобы медики сделали ребенку клизму. Врачи скорой отметили, что состояние ребенка не вызывает опасений, а металлическая деталь должна выйти естественным путем.

Ранее в Архангельской области полуторагодовалый ребенок проглотил грецкий орех и умер. Трагедия произошла в городе Мирном, когда отец наведался с маленьким сыном к своему брату. Взрослые в момент происшествия распивали алкоголь, и ребенок остался без присмотра. Неладное с ребенком заподозрила мать, когда отец вернулся домой с мальчиком. Женщина заметила у ребенка затрудненное дыхание и синие губы. Пара вызвала скорую помощь, медики госпитализировали мальчика. Однако его состояние вскоре ухудшилось, малыш умер в больнице.