Врач раскрыл детали спасения 95-летней женщины, потерявшей два литра крови Хирург Караткевич: пенсионерку с потерей крови спасли эндоскопическим гемостазом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подольске врачи спасли 95-летнюю пенсионерку, которая из-за язвы потеряла два литра крови, рассказал NEWS.ru больничный хирург Максим Караткевич. Сейчас пациентка выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжит наблюдаться у терапевта. Врачи применили метод эндоскопического гемостаза, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды.

У нее наблюдались тахикардия, бледность кожных покровов, повышенное потоотделение и спутанное сознание. <...> В отделении у пациентки началась рвота с кровью. В экстренном порядке ей выполнили гастроскопию для оценки состояния слизистых оболочек и стенок верхних отделов пищеварительного тракта. В ходе исследования был выявлен источник струйного кровотечения — язва, — рассказал доктор.

Ввиду большой кровопотери несколько дней женщина находилась в отделении реанимации. Там ей перелили более двух литров крови.

Ранее доктор Александр Мясников предупреждал, что обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств могут стать причиной появления язв и кровотечений в желудке. Он рассказал о случае, когда в его практике скончался 40-летний мужчина, который часто пользовался таблетками против боли.