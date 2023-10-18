Врач не подтвердил перелом ноги у девушки, сбитой сотрудницей УК в Щелкове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У девушки, которую переехала на машине сотрудница УК «Паритет» в подмосковном Щелкове, не подтвердился перелом, передает RT со ссылкой на пострадавшую. Правая нога местной жительницы отекла.

Как можно не заметить, что я сзади стою? Я же не одна была. Стояли сзади машины, вот я и не успела отбежать, отойти, — рассказала девушка.

17 октября жители Щелково собрались у здания управляющей компании «Паритет», чтобы выразить недовольство предоставляемыми услугами. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села за руль и резко сдала назад. В итоге она дважды переехала одну из участниц схода.

По данным источника RT, подозреваемая трудоустроена в УК неофициально. На нее завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В управляющей компании трудоустройство женщины отрицают.

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев призвал не акцентировать внимание на месте работы злоумышленницы. По его словам, что бы ни происходило, нужно себя сдерживать. Вместе с этим Качкаев допустил, что срок женщины даже может быть увеличен из-за занимаемой должности.