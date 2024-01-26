Возвращение холодов и снегопады: погода в Москве в выходные 27–28 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оттепель в Москве в пятницу сменится морозами, которые принесут с собой новые осадки. Какая будет погода в столице в пятницу, чего ждать москвичам в выходные, как меняется погода в Санкт-Петербурге и регионах?

Какая погода в Москве 26 января

Москва находится на северной окраине слабеющего циклона, пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Температура уже начала снижаться.

«Температура воздуха −1–3 градуса, по области −1–6. Ветер северо-восточный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В субботу местами небольшой снег, гололедица и −2–4 градуса», — сообщил Леус.

По данным «Фобоса», ночью температура в Москве ушла на 5 градусов ниже нуля. В течение дня ожидается небольшое потепление до −1 градуса. Небольшие осадки закончатся ближе к ночи.

Какая погода в Москве будет в выходные

Центр погоды «Фобос» сообщает, что погоду в европейской части России сейчас определяет циклон, постепенно уходящий на восток.

«В тылу циклонической воронки в европейскую часть страны начал поступать холодный воздух, и в ближайшие несколько суток этот процесс приведет к формированию над средней полосой антициклона», — сообщают синоптики.

Глава центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в выходные в Москве может быть до −9 градусов. Самый сильный снегопад будет в пятницу — в выходные количество осадков сократится.

«Сохранится преимущественная облачность, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Однако уже со вторника, 30 января, в Москве ожидается очередная волна тепла. Температура вновь поднимется до минимальных плюсовых значений», — заявил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Температура воздуха в Северной столице также продолжает снижаться, пишет Михаил Леус в своем Telegram-канале. С северо-запада в регион идет антициклон, прояснения в облачном покрове появятся к вечеру.

«Температура воздуха −2–4 градуса, в Ленинградской области −1–6. Ветер северо-восточный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. В субботу без существенных осадков и −3–5 градусов», — сообщил синоптик.

По данным Foreca, температура в Петербурге упадет до минимума в субботу. Уже вечером в воскресенье в город придет новая оттепель, с температурами до +3 градусов. Она закончится в четверг.

Что с погодой в регионах России

По данным «Яндекс.Погоды», плюсовые температуры сохраняются только на юге России: на Ставрополье, на Кубани и в новых регионах. Температуры в Поволжье — порядка −10 градусов на территории нескольких регионов, за Уралом — до −15, на севере Красноярского края, в Якутии, на Дальнем Востоке суровые морозы до −40 градусов.

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