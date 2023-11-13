Возросло число пострадавших в огненном ДТП в Москве «112»: число пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе в Москве возросло до пяти

Фото: NEWS.ru

Количество пострадавших в массовом ДТП на Варшавском шоссе в Москве увеличилось до пяти, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, пострадали пассажирка такси и четыре пешехода. Водители автомобилей от госпитализации отказались.

Авария с участием трех автомобилей произошла около Верхних Котлов. По информации корреспондента NEWS.ru, одна из машин проехала на красный сигнал светофора, когда по пешеходному переходу шли люди. Затем водитель потерял управление, когда в него врезалось такси. Пострадавших успели оттащить прохожие, после чего один из автомобилей взорвался.

Ранее в Ленинградской области произошло жесткое ДТП, в результате которого два автомобиля разбились всмятку. В ходе аварии пострадали шесть человек, двое из них несовершеннолетние. Авария случилась в Кингисеппе на пересечении Большой Советской улицы и Крикковского шоссе. Очевидцы рассказали, что грохот от столкновения автомобилей был настолько сильным, что его услышали жители соседних улиц. Виновником ДТП оказался один из водителей, который нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора.