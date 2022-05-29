Гигантские воздушные змеи обрушились на гостей праздника в Царицыно Десятиметровые воздушные змеи рухнули на зрителей праздника в Царицыно из-за резкого ухудшения погоды

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Проходивший в Царицыно фестиваль воздушных змеев обернулся ЧП. Гигантские фигуры, которые изначально красиво парили над землей, из-за резкого ухудшения погоды начали падать на зрителей и гостей праздника, сообщает РЕН ТВ.

Там как раз налетела гроза с резким градом. Все рухнуло в течение секунд десяти. Резко все: змеев проволокло по земле, а они огромные, то есть метров десять, — рассказала очевидица происшествия.

Одна из воздушных фигур рухнула на маму с ребенком. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, ее оказали на месте.

По словам свидетелей происшествия, мужчины прыгали на змеев, чтобы не допустить их дальнейшего перемещения по земле и нанесения травм зрителям.

24 мая в Санкт-Петербурге был госпитализирован в реанимацию с множественными травмами семилетний мальчик. Он упал с горки высотой 2,5 метра в парке аттракционов «Диво-остров».

В больнице пострадавшему диагностировали сочетанную кататравму, ушиб головного мозга легкой степени, закрытый перелом лобной кости с переходом на переднюю черепную ямку, а также ушиб легких.