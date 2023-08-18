Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Власти закрыли воздушное пространство для самолетов в районе аэропорта Внуково, сообщили ТАСС в авиационных службах. Некоторые рейсы были перенесены в другие воздушные гавани.

Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилеты отложены. Часть рейсов перенесена в другие аэропорты, — говорится в заявлении.

По данным онлайн-табло аэропорта, шесть вылетов и восемь прилетов были отложены. Посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

Позже стало известно, что Внуково вновь открыто для самолетов. В настоящее время Московский авиационный узел работает в штатном режиме, сообщили в авиаслужбах.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что после воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.