В Москве возбудили уголовное дело из-за упавшего на многодетную мать дерева Ландшафтному архитектору грозит срок из-за упавшего на многодетную мать дерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбудили уголовное дело из-за дерева, которое в октябре 2022 года упало на многодетную мать, сообщает MK.RU. 12 октября в столице задержали ландшафтного архитектора для допроса, но позже отпустили под подписку о невыезде.

Старый тополь придавил женщину на юге столицы 3 октября прошлого года. Москвичка была госпитализирована с травмой позвоночника.

Сторона обвинения предоставила следствию свидетельства того, что тополь, свалившийся на женщину, был трухлявым и был опасен для жителей района. Уголовное дело возбуждено по «в» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).

8 октября в Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев. Одно из них рухнуло на десятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

12 октября столб обрушился на остановку общественного транспорта в Саранске. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три человека, их доставили в больницу. В тот же день в Санкт-Петербурге на Васильевском острове дерево свалилось на головы прохожим. Также ветки повредили линии электропередачи.