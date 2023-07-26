Восьмилетний ребенок устроил поножовщину на детской площадке в Москве В Москве восьмилетний ребенок принес на детскую площадку складной нож и ранил сверстника

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Ребенок в одном из районов Москвы принес складной нож на детскую площадку, сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, сначала он просто показывал нож другим детям, а затем нанес ранения другому мальчику.

Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице в понедельник, 24 июля. Нападавшему было всего восемь лет. Он скрылся с площадки сразу после происшествия. Мать пострадавшего доставила сына в больницу и написала заявление в полицию.

Источник телеканала уточнил, что у пострадавшего мальчика порезы в области сгиба руки и предплечья. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее на Каширском шоссе в парковой зоне Москвы нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. О его убийстве стало известно 19 июля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, вместе с другим ребенком он ушел гулять в парк, однако вышел оттуда только один.

Позднее в преступлении сознался 13-летний друг погибшего. В ходе обысков в квартире подозреваемого была обнаружена застиранная одежда с пятнами крови.

По мнению психолога Натальи Наумовой, подросток мог пойти на убийство друга из-за обиды. Она также отметила, что с неограниченным доступом к интернету дети видят много жестоких историй, и родителям важно серьезно относиться к таким вопросам.