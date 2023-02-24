Восьмилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на тюбинге в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетний ребёнок погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге на необорудованном склоне в московском парке Покровское-Стрешнево. Его быстро доставили в больницу, однако спасти жизнь второкласснику не удалось, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На момент происшествия ребёнок находился в сопровождении родителей, — указали в надзорном органе.

Контроль за ходом проверки обстоятельств произошедшего, которую проводят следователи, ведет Тушинская межрайонная прокуратура.

Ранее мужчина во время катания на тюбинге в Каменске-Уральском врезался в березу и сломал спину вместе с четырьмя ребрами. В Сети появились кадры происшествия, на них видно, как мужчину за считанные секунды перед съездом с горки предупреждают словами «Смотри, Андрей, аккуратнее».