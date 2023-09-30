Восьмиклассница выстрелила в лоб парню во время тренировки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Коньково во время тренировочной стрельбы в самодельном тире восьмиклассница случайно выстрелила парню в лоб, пишет Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во дворе на улице Введенского.

Группа подростков организовала там импровизированный тир, установив различные мишени: пластиковые и стеклянные бутылки, а также металлические банки. Для тренировки использовался пневматический пистолет, которым владел один из старших парней.

В ходе одного из таких занятий произошел несчастный случай: во время стрельбы 15-летняя девушка случайно выстрелила в бутылку, и пуля, отскочив, попала в лоб 16-летнего парня. Молодой человек немедленно позвонил своей матери, которая приехала на место инцидента вместе с полицейскими.

Владелец пневматического пистолета скрылся вместе с оружием до прибытия правоохранительных органов. Медики констатировали, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех подробностей этого инцидента.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге школьник выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета, пострадавший был доставлен в больницу. Врачам удалось извлечь пулю. Школьники были поставлены на учет, сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства случившегося.