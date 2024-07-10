Школьница чуть не умерла после ссоры с матерью из-за смартфона Восьмиклассница попыталась напугать маму и выпала из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В подмосковной Ивантеевке восьмиклассница попала в больницу с множественными травмами после падения из окна, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка пояснила медикам, что хотела напугать маму, которая отняла у нее телефон.

Родительница отчитала 15-летнюю дочь за то, что та постоянно сидит в телефоне и ничего не делает по дому, после чего отняла смартфон. В результате девочка убежала в комнату и встала на подоконник, после чего свалилась с высоты третьего этажа.

У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей таза, закрытый перелом левой руки и множество ушибов. Случившееся проверяет полиция.

Ранее в Москве задержали мужчину, который забаррикадировался с восьмилетним ребенком в квартире и стоял на подоконнике, пришлось сломать дверь. Как рассказали изданию местные жители, сам злоумышленник не живет в этом доме, а борется с сестрой за квадратные метры после смерти их матери. По словам соседей, мужчина периодически приезжает и устраивает дебоши. У него восемь детей, иногда он берет одного из них с собой, чтобы «прикрываться» во время стычек, зачинщиком которых и является.