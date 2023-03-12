Воскресенье в Москве стало самым «мокрым» за последние 70 лет «Фобос»: в Москве 12 марта выпало 18 мм осадков, почти половина от месячной нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воскресенье, 12 марта, в Москве стало самым «мокрым» днем за всю историю метеонаблюдений. В столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 46% от месячной нормы. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве за сутки 12 марта выпало 18 миллиметров осадков (3 миллиметра ночью и 15 — днем), что составляет почти половину (46%) от месячной нормы марта, — сообщил синоптик.

Он также отметил, что до этого рекорд по количеству дождя и снега принадлежал 12 марта 1998 года. Тогда, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 13 миллиметров осадков.

Наблюдения за погодой на ВДНХ ведутся с 1949 года.

Ранее в Минздраве предупредили, что аномальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан. В ведомстве порекомендовали россиянам быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать свое самочувствие, а пожилым людей — не выходить из дома без необходимости либо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.