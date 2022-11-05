«Восхищены»: сурикаты устроили ажиотаж в Московском зоопарке при виде тыквы Московский зоопарк показал играющих с тыквой для хеллоуина сурикатов

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с сурикатами, которые устроили ажиотаж при виде принесенной в вольер тыквы. На кадрах зверьки скачут по «тыквенному монстру» и пытаются залезть внутрь через вырезанные отверстия в виде глаз и рта.

Сурикаты так увлечены новым предметом в вольере, что суетятся и отпихивают друг друга.

Когда тыква имеет чрезмерный эффект. Сурикаты восхищены, ошеломлены и как будто борются за право первым попасть в пасть высшему существу, — гласит подпись к видеоролику.

Питомцы Московского зоопарка часто становятся звездами соцсетей. За поведением животных с интересом наблюдают не только любители живой природы. Большой популярностью пользуется у публики талисман зоопарка манул Тимофей, каждое видео с которым разлетается по соцсетям. Еще одним героем роликов стал полярный медведь Диксон, за судьбой которого наблюдают миллионы людей.

Ранее сообщалось, что проходящий реабилитацию после тяжелого ранения медведь Диксон стал проявлять любопытство к публике. Зверь с интересом прислушивается и принюхивается к тому, что происходит за занавешенным пока стеклом его вольера.