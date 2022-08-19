Восемь тематических площадок ждут гостей фестиваля «Русское поле» в Москве

Фото: mos.ru

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Для гостей будут организованы восемь тематических площадок и четыре сцены. В событии примут участие не менее 2 тысяч представителей из разных регионов России.

Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие <...> В этом году в фестивале примут участие 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия. Рад сообщить, что помимо россиян, на «Русское поле» приедут и творческие делегации из Турции, Узбекистана, ЛНР и Беларуси, — заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

На фестивале откроется «Модный двор», на котором пройдут показы коллекций национальных костюмов. Для посетителей будет открыта площадка «Национальная кухня» с кулинарными мастер-классами и ярмаркой крафтовой продукции. Отдохнуть и подкрепиться можно будет на «Сытном дворе». На «Постоялом дворе» гостей познакомят с достопримечательностями регионов России.

Гостей будут развлекать потешными боями, а также пригласят на выставку оружия эпохи Петра Великого на площадке «Молодецкая дружина». Для самых юных посетителей фестиваля будет работать площадка «Детские забавы» с конкурсами и прочими развлечениями.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «Русское поле» россияне приготовят рекордное количество каши. Участниками станут тысячи музыкантов, ремесленников и производителей, а гости смогут изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, приобрести изделия народных умельцев.