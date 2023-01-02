Восемь автомобилей столкнулись на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь автомобилей столкнулись на 3-й Магистральной улице в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В результате аварии пострадал один человек.

На 3-й Магистральной улице недалеко от МЦК «Шелепиха» произошло ДТП с участием восьми автомобилей, один человек пострадал, — указано в сообщении.

2 января пять человек погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Кемеровской области в Топкинском районе. По предварительным данным, одним из погибших оказался ребенок.

1 января шесть человек пострадали в результате ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.