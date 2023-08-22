Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов в Подмосковье Губернатор МО Воробьев: пострадавших при падении дрона в Красногорске нет

Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В результате попытки атаки дронов в Подмосковье никто не пострадал, возгорания также отсутствуют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, — написал Воробьев.

Он добавил, что глава Красногорска вместе с сотрудниками МЧС и другими службами начал обход квартир в пострадавшем доме. Также губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории РФ. Уточнялось, что два беспилотника были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области, еще два уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника над территорией Подмосковья — один из них был ликвидирован в районе Красногорска, другой в Одинцовском городском округе.

Ранее Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о двух сбитых беспилотниках в регионе. Он уточнил, что дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Также о сбитом беспилотнике на подлете к российской столице сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.