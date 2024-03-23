Воробьев объявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, поисковая еще продолжается.

Ночью приступим к созданию проема с западной стороны Крокуса, это позволит облегчить доступ к концертному залу. Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос, — отметил Воробьев.

Также он заявил, что за сутки из-под завалов в «Крокус Сити Холле» достали 133 тела. Личности 50 из них уже удалось идентифицировать. Впереди, уточнил губернатор, опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек.

До этого Министерство здравоохранения Московской области опубликовало имена погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне указан 41 человек, среди которых 21 мужчина и 20 женщин.

Кроме того, замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и тушению пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». К вечеру 23 марта уже вывезено 63 кубических метра строительных конструкций.