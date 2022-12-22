Вора в законе Дато Свана осудят за криминальный статус и вымогательство

Фото: Shutterstock

В Мосгорсуд направлено дело в отношении 50-летнего Давида Чачибаи, известного в криминальной среде как Дато Сван, сообщает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Москвы. Мужчину подозревают в вымогательстве 15 миллионов рублей и занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным следствия, обвиняемый распространил свое влияние на заключенных в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ульяновской, Смоленской и Ленинградской областях, где пропагандировал преступные традиции. Кроме того, Чачибая создал и возглавил группу, которая в 2020 году вымогала у мужчины 15 миллионов рублей и угрожала расправой.

После помещения в СИЗО Чачибая сообщил инспектору дежурной службы изолятора, что обладает статусом вора в законе. По информации источника Lenta.ru, это подтверждают татуировки на теле арестованного, нанесенные в период с января 2014 по ноябрь 2017 года.

Ранее в Иркутске задержали молодого человека, которого подозревают в серии краж, совершенных в обличье женщины. По предварительным данным, в конце ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о квартирной краже. На камерах, расположенных в подъезде жилого дома, видно, что к совершению преступления может быть причастна блондинка на каблуках, которая оказалась 30-летним мужчиной.