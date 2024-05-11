Вооруженные шампурами москвичи устроили шашлычное побоище и попали на видео Появилось видео драки москвичей в Терлецком парке из-за беседки с мангалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающие москвичи устроили драку за беседку с мангалом, сообщает Telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в Терлецком парке в Восточном административном округе столицы. Потасовку сняли на видео другие посетители парка.

На записи можно увидеть, что в драке участвовало несколько человек. Как уточняет канал, в ход пускали не только кулаки, но и шампуры. При этом неизвестно, чем завершился конфликт.

Спутницы дерущихся мужчин пытались привести их в чувство. Однако это оказалось бесполезным. Один из участников потасовки даже частично разделся и остался с голым торсом. Размахивая толстовкой, он попытался напрыгнуть на других участников битвы за мангал.

Майские праздники отличились и другими инцидентами. Так, в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину за осквернение государственного флага. В МВД России сообщили, что подозреваемый оказался 45-летним местным жителем. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».