Вокзал в Москве подтопило из-за сильнейшего ливня Казанский вокзал в Москве подтопило из-за урагана «Эдгар»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казанский вокзал в Москве оказался подтоплен из-за ливня, сообщают в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказывают, что на крыше здания ветром сорвало два листа обшивки.

У нас прям дождь с крыши льет, — сказали пассажиры.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного урагана пострадали несколько человек. Среди пострадавших один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой, еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.

При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет о как минимум десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки.

Спасатель и инструктор Максим Штыб, комментируя возможное появление смерчей в Москве и Подмосковье, заявил, что при появлении смерча стоит укрыться в здании и не пытаться обогнать стихию на машине. Он добавил, что при сильном ветре опасность представляют ветхие здания, рекламные щиты и деревья.