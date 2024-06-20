Казанский вокзал в Москве оказался подтоплен из-за ливня, сообщают в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказывают, что на крыше здания ветром сорвало два листа обшивки.
У нас прям дождь с крыши льет, — сказали пассажиры.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного урагана пострадали несколько человек. Среди пострадавших один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой, еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.
При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет о как минимум десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки.
Спасатель и инструктор Максим Штыб, комментируя возможное появление смерчей в Москве и Подмосковье, заявил, что при появлении смерча стоит укрыться в здании и не пытаться обогнать стихию на машине. Он добавил, что при сильном ветре опасность представляют ветхие здания, рекламные щиты и деревья.