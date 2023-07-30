Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Украинские БПЛА, атаковавшие башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Московской области, так и соседнего государства, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, при налете на Москву утром 30 июля были задействованы дроны ВСУ, имеющие большую дальность.
Дроны могли быть отправлены как с территории Украины, так и с Подмосковья. Спящие ячейки у нас постоянно выявляются, и задерживаются украинские диверсанты. Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен, — заявил Дандыкин.
Эксперт отметил, что сейчас дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. Однако это не помешало российским средствам ПВО и РЭБ обнаружить и нейтрализовать беспилотники, подчеркнул он.
Дандыкин не исключил, что Киев не случайно выбрал для атаки День ВМФ России, отмечаемый 30 июля.
Сегодня праздник, а к таким знаковым делам они пакостить умеют. Было и массовое нападение на Крым. Сейчас ВСУ получают много дронов из-за границы и из импортной составляющей делают свои. Однако, на мой взгляд, эффективность применения этих дронов падает, — заключил он.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Ранее Минобороны РФ заявило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити».