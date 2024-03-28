Военкор Коц высказался об извинениях глумившихся над терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкора Александра Коца удивило публичное раскаяние россиян, попавшихся на исполнении «мерзких па» на свежих могилах жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале он отметил, что вся эта публика внезапно прозрела после появления силовиков. Он признался, что никогда не понимал жанра принудительного раскаяния.

Коц добавил, что никто на них физического воздействия не оказывал. Однако у таких людей при виде служебного удостоверения автоматически наступает «прозрение». Но более искренним оно от этого не становится, констатировал военкор.

Кaкие выводы мы должны для себя сделaть, посмотрев на извинения очередного уродa? Что он трус, который вдруг для себя открыл, что жизнь изменилaсь и привычно и безнaкaзaнно в Сети зубоскaлить нaд телaми погибших нельзя? Тaк тут не было иллюзий, сильные люди не глумятся нaд обугленными телaми, — написал Александр Коц.

По его словам, попавшиеся на выпадах в адрес жертв террористов сожалеют не о сказанном, а о том, что это было сделано публично. Коц выразил мнение, что чувство удовлетворения должно наступать от постигшего их правосудия, а не от притворных излияний на камеру.

В течение нескольких дней после теракта в «Крокус Сити Холле» были применены меры к россиянам, которые резко высказались о произошедшей трагедии. Например, школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Женщина-стример из Липецка во время трансляции выразила недовольство тем, что, по ее мнению, было убито недостаточное число людей. В итоге липчанку задержали правоохранители. Она оправдала свое поведение тем, что «очень много выпила» перед скандальным стримом.

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку. В одном из постов в соцсетях он выразил негодование, что происшествие случилось в «Крокусе», а не в Кремле, а в другом написал, что «„Пикник“ — чудовищная группа, но все же мелковато».