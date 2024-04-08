Военкор Коц объяснил, о чем говорят признания террористов из «Крокуса» Военкор Коц: на Украине хотели, чтобы террористы из «Крокуса» исчезли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» хотели завести в ловушку на Украине, чтобы они «сгинули бесследно», написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, террористы пытались скрыться непрофессионально.

Военкор прокомментировал новое видео с допросами обвиняемых. Все они заявляли, что группу курировал некий Сайфулло, который должен был ждать их на Украине. Обвиняемые утверждают, что за теракт им обещали по миллиону рублей.

Побег пошел не по плану. Боевики действовали непрофессионально, пытаясь скрыться на той же машине, что приехали на место преступления. Но главное отличие этих упырей от реальных религиозных фанатиков — это корысть, — написал Коц.

Военкор усомнился в том, что исполнителей теракта ждали на Украине, чтобы вручить деньги. По его словам, заказчику было важно, чтобы устроившие теракт в «Крокусе» не оказались в руках российских спецслужб, и от них след не привел бы в Киев.

Сайфулло (в реальности его наверняка зовут Тарас или Сашко) должен был завести их в ловушку, в которой все четверо и сгинули бы бесследно. Концы в воду, как говорится. Но что-то пошло не так. И теперь Киеву и тем, кто его поддерживает уже не отмыться от крови жертв «Крокус Сити Холл», — заключил Коц.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей, подчеркнул он. Гагин добавил, что их выбрали не случайно.