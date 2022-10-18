Военкомат дал совет получившим повестки до 17 октября москвичам Военкомат подтвердил информацию о недействительности врученных повесток до 17 октября

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Все повестки, которые были выданы москвичам до и после 17 октября, на данный момент являются недействительными, сообщили NEWS.ru в Головинском военкомате. Там отметили, что в столице все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены.

[Мэр Москвы Сергей] Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столичном регионе. Также он объявил два основополагающих момента: в Москве закончены все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, и все повестки, которые были выданы и находятся на руках у граждан, на данный момент являются недействительными, — рассказали в военкомате.

Ранее Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратили свое действие, а мобилизационные пункты приостановили свою работу. Точное количество московских призывников в рамках мобилизации Собянин не называет.

В свою очередь адвокат Павел Чиков заявил, что закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами не урегулирован. Он пояснил, что власти субъектов России лишь оказывают содействие при объявлении мобилизации и никакими полномочиями по ее завершению не обладают, и «расслабляться» потенциальным мобилизуемым не рекомендуется. По его словам, повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлениями глав субъектов, а ряд регионов возобновлял призыв уже после заявлений о завершении мобилизации, поэтому потребность в новом витке призыва может возникнуть в любой момент.